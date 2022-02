Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak içini döktü

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçı öncesinde kulübün içinde bulunduğu durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bulak, Balıkesir’i çok sevdiğini söylediği belirterek, ligde kalmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’de 11 puanda son sırada yer alan Balıkesirspor’da Teknik Direktör Giray Bulak dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Transfer tahtasının açılmamasıyla ilgili kendisine gelen soruyu yanıtlayan Giray Bulak, Balıkesirspor’a sadece yönetimin değil tüm şehrin destek olması gerektiğini ifade etti. Bulak, Balıkesirspor’a destek olunmadığını bir kez daha yineleyerek, şehrin dinamiklerinin takıma sahip çıkmalarını istedi.

Basın mensuplarına içini döken Teknik Direktör Giray Bulak, kulüp tesislerinin yanında spor kompleksinin yapılmasına rağmen Balıkesirspor’un çalışacak sahasının bulunmadığını ve bunun yapılması için de kimsenin devreye girmediğini kaydetti. Kulüp tesislerinde ısınma ve duş alma problemlerinin de bulunduğunu kaydeden Giray Bulak, takımın çalışma yapabilmesi için halı saha kiralamak zorunda kaldıklarını da dile getirdi.

"Büyük maratonlar ilk adımla başlar"

Tuzlaspor maçında alınan 3 puanın ligde kalma adına kendilerinde bir ışık olması temennisinde bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Çok da değerlendirme yapılacak bir zamanda değiliz. Çünkü yukarılara biraz daha yaklaşabilsek size daha net bir şeyler söyleyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim; büyük maratonlar bir adım atarak başlıyor. Onun için bunu tamamlayabilmek için bir hamle yapmak lazım. Kendimize inanıyoruz, güveniyoruz, çocuklara inanmaya, güvenmeye devam ediyoruz. Şehrimize, yönetimimize güveniyoruz. Bu yolda inşallah belki bir ütopya olacak ama bir şeyler yapacağımıza çok inançlıyız. Bunu içtenlikle ve biraz da gizli söylüyorum; Tuzla karşısında alınan galibiyet sonrasında ileriye dönük bir ışık görür gibi bir his var içimde. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum. Bu neyse olur? Bu hafta 24 puanlı bir takımla oynayacağız. Bizim 11 puanımız var. Kazanıp 14 puan yaparsak arada 10 puan kalıyor bu da 3-3,5 maçlık baraj. Ama bu arada takımlar da çok güçlendiler. Kocaelispor, Bursaspor, Keçiörengücü oyuncu aldı. Tabi bu alınan oyuncular takımlara acaba güç mü katacak, güç mü eksiltecek bunu göreceğiz. Bazen yapılan transferler katkı sağlayamıyor. Önemli olan elinizdeki oyuncuları değerli hale getirebilmek, onlardan maksimum seviyede yararlanabilmektir. Transfer yapmak matematiksel olarak size artı katmıyor bazen eksi de olabiliyor. Bu geçmişte tecrübeyle sabittir. Zaman zaman bunu gördük. Tabi katkı sağlayanlar da oldu bunu da gördük. Ama onlar çok ekstrem işler. İyi oyuncu bulursanız, onların size büyük katkısı olabilir. Ama tabi bu da şartlara bağlı oluyor. O bakımdan acaba bu teknik analiz iyi mi olacak, kötü mü olacak veya tutacak mı tutmayacak mı anlamında bütün insanların kafasındaki soru bu transferlerin niye yapılmadığıdır" diye konuştu.

"Sadece yönetimin değil şehrinde verecek olduğu sözler olmalı"

Takımın başına gelirken Balıkesirspor yönetiminin transfer tahtasını açacağı şeklinde kendisine söz vermesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Giray Bulak, takımın içinde bulunduğu sıkıntıların tek kaynağının kulüp yönetimi olmadığını belirtti. Bulak, "İstanbul’a başkan ve üç tane de yönetim kurulu arkadaşımız benimle görüşmeye geldi. Oradaki konuşmada transfer tahtasının açılacağı ve istediğim oyuncuların alınacağı konuşuldu, doğru. Bana o söz verildi. Ona istinaden kalkıp Balıkesirspor’un başına geldik. Fakat zaman içerisinde ben şunu gördüm; sadece yönetimin verecek olduğu sözler yetmiyor. Şehrin verecek olduğu sözler de olmalıdır. Yani diğer takımlar güçlenirken, transfer yaparken sadece yönetim kurullarının verdiği maddi imkanlarla bu iş olmuyor. Bakın liglerdeki birçok önünde belediye yazan takımlar var. O takımlar belediyelerden faydalanıyorlar. Dün akşam Bursa’nın transfer açılışını yapan, parayı vermeden parayı verdim diye alıp giden eski başkan var. Ama belediye bütün sorunlarını çözdü, oyuncu transferini yaptı. Bunu sadece bana ve yönetim kuruluna sormayın, başka yerlere de sorun" diye konuştu.

"Şehirde herkes kulağının üstüne yatmış"

Balıkesirspor yönetiminin ligde kalmak için gösterdiği çabayı görerek kendisine verilen sözlerin yerine getirilmemiş olmasına rağmen görevine devam edeceğini belirten Bulak, "Yönetimin bu konuda ne kadar mesafe kat etmek için çırpındığını gördüğüm için ben de başkan ve yönetimin yanında yer alıyorum. Her gün buradan İstanbul’a gidip orada para istemek, o diyalogları kurmak çok zor bir şeydir. Dünyada en zor şey para kazanmaktır. Diğerleri önemli değil sağlık olduktan sonra en zor şey para kazanmaktır. Dolayısıyla herkese kulağının üzerine yatmış, bu şehirde kimse kimseye katkı sağlamıyor, destek yok. O zaman ’Gelmeseydiniz yönetime’ demek çok kolay. Ama birileri gelecek, kulüp ortada mı kalacak? Bu sorular onlara sorulacaktı. Ama kimse destek verelim, yardım edelim demiyor. İşte gelelim tribünleri dolduralım veya tribünlerde yerimizi alalım ya da takıma destek verelim o da yok. Eğer bu olsaydı, tribünde coşku olsaydı biz Altınordu, Ümraniye maçlarını kaybetmezdik. Ben ne vali beyi ne de bir tane belediye başkanını maçlarda görmedim. Ama siz beni her zaman burada görüyorsunuz. Ben her zaman başkanı görüyorum, futbolcularım her zaman başkanı görüyor" ifadelerini kullandı.

"Sıcak suyla duş aldılar diye oyuncularım beni yanaklarımdan öptü"

Kulüpte transferden çok daha büyük sorunların varlığına dikkat çeken Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Daha değişik şeyler var. Kulübümüzde kazan problemimiz vardı 5 yıl öncesinden. Ben buraya geldiğim zaman kazan problemimiz vardı. Sıcak su yoktu, tesisin ısınma sorunu vardı. Biz geçen hafta bunu yaptık, hallettik. Oyuncular beni yanaklarımdan öptü sıcak suyla duş aldıkları için. Bu 5 yıldır devam eden bir hadiseydi. Benim odamda hala kalorifer yanmıyor biliyor musunuz? Bunlardan haberiniz yok. Ne olacak transfer olacak da? Yani tesiste kalorifer yanmıyor, sıcak suyla duş alamıyorsun. Biz geçen ay ilk defa üç gün öncesinden personelin maaşlarını dağıttık. Bunlar dahi Balıkesirspor’da bir hamle, bir hareket, bizi mutlu, memnun eden şeyler oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Transfer olsa ne olur olmasa ne olur"

Transfer tahtasının açılmaması konusunda da açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Ben işin bu tarafına bakıyorum. Öbür tarafına bakmıyorum o olmuş, bu olmuş transfer olmuş. Transfer olsa ne olacak? Şimdi açtık transfer tahtasını borçlandık. Gelecek oyuncuya borç olacak, bize borç var, şimdiki oyuncuya, şehirdeki insanlara, yurt dışına gitmiş oyunculara, FIFA’ya borç var. Ne olacak? Borçlu insan ne kadar dolaşabilir. Borçlu insan omuzu aşağıda dolaşır. Yönetimin çırpınışını görüyorum. 1987 doğumlu bir genç almış yanına 5-10 tane arkadaşını onlarla beraber çalışıyor. Kazan çalışmasında yöneticilerin nasıl o kazanın altına yattığını gördüm. Kimse bunun farkında değil. Asıl sorun bunlar. Ben de bunları görünce bene de transfer olsa ne olur olmasa ne olur. Giray Bulak olarak ben de riske giriyorum tamam. Bir tane çocuk sattık bununla mutlu olduk. Kulübümüze para girdi de bazı şeyleri çözüyoruz. Hiç olmazsa öbür gençlere mesaj veriyoruz. 8-10 tane daha genci yetiştiriyoruz" dedi.

"Kiralık halı sahada çalışıyoruz"

Balıkesirspor’un antrenman yapacak sahasının bulunmadığını belirten Teknik Direktör Giray Bulak, bunun düzeltilmesi için kimsenin hamlede bulunmadığını kaydederek, "Sahamız mı var? Yok. Çalışma yaptığımız sahamızı görüyorsunuz çamur içinde. Bugün biz nerede çalışacağız biliyor musunuz? Sanayideki iki tane halı sahayı kiraladık gidip orada çalışma yapacağız. Sorun bunlar Balıkesirspor’da. Tesis yapılıyor orada, tesis yapılırken sonuçta belediye Spor Toto Genel Müdürlüğü ile beraber yapılıyor. Ama Balıkesirspor’un tesisleri buna dahil edilmiyor. Federasyondan kaynak aktarıp saha yapılması için ben federasyondaki arkadaşlarımla görüşüyorum, bakan beye ulaşmaya çalışıyorum. Yani buraya nasıl bir tesis yaparız, 50 senelik bir binadan nasıl kurtuluruz diye görüşmeler yapıyorum. Allah göstermesin binanın her tarafından su patlıyor, akıyor. Bazen geceleri çocuklar yataklarını alıp odalarından çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunlardan sizin haberiniz yok. Balıkesirspor tesislerinin hemen yanında 60 milyonluk bir ihale yapıldı. Belediye yer tahsis etti, belediyenin denetimi altında Spor Toto Genel Müdürlüğü tesis yapıyor. 10 milyon daha verilse Balıkesirspor’a tesis yapılır. Bunu söyleyecek insan yok mu? Burasının vekili, belediye başkanı, valisi yok mu? Beni bir tek ziyarete gelen Emniyet Müdürümüz Hasan Onar Bey oldu. Hiç arkadaşlığımız, dostluğumuz yok mu? Bir hoş geldin telefonu olmaz mı? Onun için hiç kimseden bir beklentim yok. Ben kendim için bir şey istemiyorum ki. Balıkesir’de oturup bir araya geldiğim 20 kişilik bir grup var. Onlarla oturup birbirimize sarılıyoruz. Bu şehrin ileri gelenleri yok mu? Balıkesirspor herkesin gururu, hepimizin takımıdır. Bunları burada anlatmak istemezdim ama sahipsiz bıraktığınız zaman böyle oluyor. Her gelen bir tarafından bir şeyler alıyor" açıklamasında bulundu.

"Bir kısım insan yanımızda bir kısmı da karşımızda"

Balıkesirspor’un ligde kalması için şehirde bir kısım insanın canla başla çalıştığını belirten Giray Bulak, bir kısım insanın da bir şeyler olmaması için çaba gösterdiğini kaydetti. Bulak, "Bir kısım oyuncumuz çok genç, bir kısım oyuncumuz çok yaşlı. 27-28 kişilik kadromuz var. Bunun 14-15 tanesi 2001, 2002, 2003, 2004 doğumlu çocuklar. Diğerleri de Vukoviç 38, Foxi 36, Atilla 34, Birol 32. Halil 32 yaşında. Ama helal olsun tebrik ediyorum onları. Bir günden bir güne yüksünmediler, çalışmalarını en iyi şekilde yapıyorlar. Bizi en iyi şekilde temsil etmek için herkes çırpınıyor, herkes elinden geleni yapıyor. Yönetim her gün kulüpte toplanıyor, her gün bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama bir kısım insan bir şey olmaması için uğraşıyor. Bir kısım insan yardımsız, bir kısmı da kenara çekilmiş durumda. Olsun biz yine de buna rağmen çalışıyoruz, devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kendine yaslanan insan dik durur"

Balıkesir’i çok sevdiğini ve mutlu bir şekilde çalışma yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Kendine yaslanan insan dik durur. Ben kendime yaslanmayı biliyorum. Hiç kimseden de beklentim yok. Beklentim olsaydı zaten burada olmazdım. Kimseye de bir şey söylemiş insan değilim. Meslektaşlarımı, arkadaşlarımı görüyorum nerelerde çalışıyorlar. Ama ben mutlu olduğum yerde, sevdiğim yerde çalışırım diyorum. Bana kimse bir şey diyemez. Bana birisi bir şey dediği zaman alıp valizi gidiyorum ben. Ben böyle antrenörlük yapmak istiyorum. Burada da bunu yapmak istiyorum, Balıkesir’e de buradan katkı sağlamak istiyorum. Bunu yapabilirsem mutlu olurum, buraya Balıkesir’e katkım olur. Sevdiğim için çalışıyorum. Bu mesleği seviyorum ve sevdiğim yerde çalışıyorum. Mutluyum burada. Çok bir şey mi kazanıyorum burada kazanmıyorum. Allah razı olsun kulübüm var, işim var, sizler varsınız, dostlarım var burada. Severek çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kocaeli maçı bizim için önemli"

Cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçını da değerlendiren Bulak, "Şu anda takımda grip olan veya sakat oyuncumuz yok, cezalı oyuncumuzda yok. Tam takım halinde çalışıyoruz. 28-29 kişiyiz. Bir tek kaleci Vukovic bizimle birlikte değil. O da annesinin rahatsızlığından ötürü epeydir yok. Perşembe günü burada olacak. Bu hafta ligin güçlü ekonomisine sahip bir takımı ile beraber oynayacağız. Geniş kadrosu var. En son Boluspor maçında izledik evinde 2-1 kaybetti ama kadro olarak zengin ve bu lige göre iyi oyunculara sahip bir takımla oynayacağız. Ama 24 puanları var. Onlar da barajdaki takım. Bu arada transfer de yaptılar. Ama biraz önce söyledim transfer yapmak güçlendik anlamı taşımıyor bazen transfer zararlıda olabiliyor. Çünkü eldeki oyucuyu da kaybedebiliyorsunuz. İyi bir takım iyi bir hücum hattı var. Ama biz nasıl oynadığımızı biliyoruz. Umut, ümit ediyorum inşallah iyi bir maç oynayacağız ve kazanacağız. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Bizim amacımız Kocaelispor maçından 3 puan alıp bir serinin başlangıcını yapabilir miyiz diye düşünüyoruz" dedi.

"Ligde kalmak için çalışıyoruz"

Bu sezon ligde kalmak istediklerini vurgulayan Bulak, "Kendimize inanıyoruz, çocuklara, şehrimize, yönetimimize güveniyoruz. Bu yolda inşallah bir şeyler yapacağımıza inançlıyız ve bunu içten söylüyorum. İçimde bir ışık görür gibi bir his var içimde inşallah bunu başarırız" diyerek sözlerini tamamladı.