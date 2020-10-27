Barcelona’da başkan ve yönetim istifa etti

Barcelona’da bir süredir yaşanan Lionel Messi krizinin ardından Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.
Sezon başında Arjantinli yıldız kulüpten ayrılmak istemiş, ancak yönetimden izin çıkmamıştı.
Barcelona’da bir süredir yaşanan Lionel Messi krizinin ardından Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.
Barcelona’da bir süredir yaşanan Lionel Messi krizinin ardından Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.
Sezon başında Arjantinli yıldız kulüpten ayrılmak istemiş, ancak yönetimden izin çıkmamıştı.