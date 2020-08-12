Barcelona’da korona virüs şoku!

İspanyol devi Barcelona, yapılan korona virüs testleri sonucunda bir oyuncunun korona virüse yakalandığını açıkladı.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu’nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile cuma günü Lizbon’da karşı karşıya gelecek.
İspanyol devi Barcelona, yapılan korona virüs testleri sonucunda bir oyuncunun korona virüse yakalandığını açıkladı.
İspanyol devi Barcelona, yapılan korona virüs testleri sonucunda bir oyuncunun korona virüse yakalandığını açıkladı.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu’nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile cuma günü Lizbon’da karşı karşıya gelecek.