Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da

Galatasaray, Keçiörengücü’nden Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nde forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalayan Barış Alper Yılmaz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Yılmaz, "Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü’nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için" dedi.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de çıktığı 34 maçta 8 gol, 4 asist üretmişti.