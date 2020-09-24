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Barış Sungur, Muğlaspor’da

FENERBAHÇE'NİN SEZON BAŞINDA BUCASPOR'DAN KADROSUNA KATTIĞI BARIŞ SUNGUR, MUĞLASPOR'A 1 YILLIĞINA KİRALANDI.

Barış Sungur, Muğlaspor’da

Fenerbahçe’nin sezon başında Bucaspor’dan kadrosuna kattığı Barış Sungur, Muğlaspor’a 1 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Bucaspor’dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur, TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor’a kiralandı. Daha önce Kırşehir Belediyespor’a transferi gündemde olan ancak kulübün oynama garantisi vermemesi üzerine İstanbul’a geri dönen Barış Sungur, Muğlaspor’la kontratı imzaladı. Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz’in sözleşme imzalattığı Barış Sungur, yeni takımında hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.

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