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Başakşehir 3 puanla tanıştı

SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR’U 2-0 MAĞLUP EDEN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, 2020-2021 SEZONUNUN İLK 3 PUANINI ALMIŞ OLDU.

Başakşehir 3 puanla tanıştı

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk 3 puanını almış oldu.

Başakşehir, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yendi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 32’de İrfan Can ve 54. dakikada Edin Visca’dan geldi. Geride kalan 4 haftada sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0’lık skorlarla mağlup olan, Göztepe ile de golsüz berabere kalan Okan Buruk’un takımı, yeni sezonun ilk 3 puanını Trabzon karşısında almış oldu.

Başakşehir, ligde son olarak geride kalan sezonun 33. haftasında sahasında Kayserispor’u 1-0 yenerek 3 puan sevinci yaşamıştı.

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