Başakşehir, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BAŞAKŞEHİR, SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.