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Başakşehir, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

BAŞAKŞEHİR, SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Başakşehir, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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