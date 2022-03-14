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Başakşehir, Antalyaspor’a 6 buçuk yıl sonra kaybetti

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor’a 1-0 yenilirken, rakibine 6 buçuk yıl sonra evinde mağlup oldu.

Başakşehir, Antalyaspor’a 6 buçuk yıl sonra kaybetti
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor’a 1-0 yenilirken, rakibine 6 buçuk yıl sonra evinde mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen müsabakada Antalyaspor’a boyun eğen İstanbul temsilcisi, 6 buçuk yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybetmiş oldu.

Antalya ekibi bu statta son galibiyetini 2015-2016 yılında 3-2’lik skor ile almıştı.

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