Başakşehir, evinde 7. yenilgisini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.

Başakşehir, evinde 7. yenilgisini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, sahasında RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Avrupa kupalarında sahasındaki 18. maçına Alman temsilcisi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, 7. yenilgisini aldı. Başakşehir’in geriye kalan 17 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberliği bulunuyor.

Turuncu-lacivertli takım, söz konusu müsabakalarda 20 gol atıp ağlarında da 21 gol gördü.
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