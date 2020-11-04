Başakşehir, evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldı

Manchester United’ı 2-1 mağlup eden Başakşehir, Avrupa kupalarında evinde oynadığı 17. maçta 6. galibiyetini almış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Manchester United’ı 2-1 ile geçti. Evinde Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkan Başakşehir 6. galibiyetini elde etti. Geriye kalan 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 17 gol atarken, ağlarında da 17 gol gördü.