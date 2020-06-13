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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve çevresi sessiz kaldı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SEYİRCİSİZ OYNANAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE AYTEMİZ ALANASPOR MAÇI ÖNCESİNDE STAT VE ÇEVRESİ BOŞ KALDI.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve çevresi sessiz kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanaspor maçı öncesinde stat ve çevresi boş kaldı.

Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma korona virüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu çevresi de boş kaldı. Müsabakayı takip eden basın mensupları, yöneticiler ve görevlilere ateş ölçümü yapıldıktan sonra stadyuma girişi sağlandı. Mücadeleyi takip eden basın mensupları da sosyal mesafeye uygun olarak yerlerinde oturdu.

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