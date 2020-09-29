Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR, GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.