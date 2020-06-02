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Başakşehir, hazırlıklarına devam etti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ

Başakşehir, hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de gerçekleştirecek.

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