Başakşehir, hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de gerçekleştirecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de gerçekleştirecek.