Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve J. Fernandes’in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın. Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor’un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro’luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor’daki alacaklarını bırakacak.Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile anlaştı
Medipol Başakşehir, Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner’in transferinde sona yaklaştı. Turuncu-lacivertliler, Ömer Ali için Konyaspor ile 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcu da yeşil-beyazlı takımdaki alacaklarından feragat edecek.
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