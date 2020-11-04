Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 3 puanını aldı

Sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’nde hem kulüp tarihinin hem de bu sezonun ilk 3 puanını aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Demba Ba ve Visca’dan geldi. Güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyet elde eden İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk defa grup aşamasında mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu.

Grubun ilk iki karşılaşmasında Leipzig ve Paris Saint-Germain’e 2-0 yenilen turuncu-lacivertliler, Manchester galibiyetiyle 2020-2021 sezonunda Devler Ligi’nde 3 puanla da tanışmayı başardı.