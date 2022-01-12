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Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı

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Medipol Başakşehir, Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı. Turuncu-lacivertliler, Adem Ljajic transferini ise oyuncunun, kulübü Beşiktaş ile fesih konusunda sıkıntılar yaşaması sebebiyle askıya aldı.

Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı
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Medipol Başakşehir, Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı. Turuncu-lacivertliler, Adem Ljajic transferini ise oyuncunun, kulübü Beşiktaş ile fesih konusunda sıkıntılar yaşaması sebebiyle askıya aldı.

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Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, Konyaspor’dan Serdar Gürler ile anlaştı. Trabzonspor’a giden Visca’nın yerini Serdar ile doldurmayı planlayan turuncu-lacivertlilerin resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

Medipol Başakşehir, Ljajic transferinden vazgeçmiş durumda. Bundaki en önemli etken de Sırp futbolcunun, Beşiktaş ile fesih işlemlerinde ortak bir noktada buluşamaması.

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