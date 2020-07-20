Başakşehir taraftarları yolları kesti, şampiyonluğu kutladı

Medipol Başakşehir taraftarları, şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertli futbolseverler, araçlarıyla yolları keserek meşaleler yaktı ve müzik eşliğinde şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertli taraftarlar da elde edilen bu başarıyı kutluyor. Başakşehir semtinde araçlarıyla tur atan bazı taraftarlar, yolu keserek meşaleler yaktı. Şampiyonluk şarkıları eşliğinde ellerindeki turuncu-lacivertli bayrakları sallayan futbolseverler, ilginç görüntülere sahne oldu.