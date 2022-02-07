Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi’ye kavuşuyor

Medipol Başakşehir’in anlaşmaya vardığı Trezeguet ile Pizzi, birkaç gün içinde İstanbul’da olacak ve turuncu-lacivertlilere resmi imzayı attıktan sonra antrenmanlara başlayacak.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Başakşehir, yeni oyuncularına kavuşuyor. Turuncu-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı ancak Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesi Mısır ile mücadele eden Trezeguet ve Benfica’dan kiralanan Portekizli futbolcu Pizzi, önümüzdeki günlerde İstanbul’da olacak. Söz konusu oyuncular, resmi imzaların atılmasının ardından yeni takımlarıyla antrenmanlara başlayacak.