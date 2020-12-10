Paris Saint Germain müsabakasının dördüncü hakemi Sebastian Colstescu’nun, Yardımcı Antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sonrası sahadan çekilen ve ertesi güne ertelenen maçta da rakibine 5-1 yenilen Medipol Başakşehir, Türkiye’ye döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain deplasmanına giden ve 8 Aralık Salı akşamı 14. dakikada dördüncü hakem Sebastian Colstescu’nun, Yardımcı Antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sonrası yarıda kalarak ertesi güne ertelenen karşılaşmada Fransız ekibine 5-1 mağlup olan Başakşehir, Türkiye’ye döndü. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inen turuncu-lacivertli kafileye basın mensuplarının da yoğun ilgisi vardı.

Futbolcular takım otobüsüne binerek havalimanından ayrılırken, Başkan Göksel Gümüşdağ, Teknik Direktör Okan Buruk ve Yardımcı Antrenör Pierre Webo ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.