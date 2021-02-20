Başakşehir’de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon ve core antrenmanı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Hücum çalışması ile maçla antrenman sona erdi.

Mahmut, Aleksic ve Mete Kaan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Edin Vişça ve Tolga tedavilerinin ardından sahada çalışmalarını sürdürdü.

Junior Caiçara, Bolingoli, Chadli, Ömer Ali ve Giuliano’nun tedavilerine devam edildi.

Trabzonspor maçında darbe alan ve oyundan çıkan Fernandes ile Deniz’in durumları ise yapılacak kontroller ve takip sonucunda netleşecek.