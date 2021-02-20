Başakşehir’de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Mahmut, Aleksic ve Mete Kaan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Edin Vişça ve Tolga tedavilerinin ardından sahada çalışmalarını sürdürdü.
Junior Caiçara, Bolingoli, Chadli, Ömer Ali ve Giuliano’nun tedavilerine devam edildi.Trabzonspor maçında darbe alan ve oyundan çıkan Fernandes ile Deniz’in durumları ise yapılacak kontroller ve takip sonucunda netleşecek.