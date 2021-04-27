Başakşehir’de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 38. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Hasan Ali ve Ponck fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, Aytemiz Alanyaspor maçında darbeye bağlı sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, Ömer Ali ve Uğur Uçar günü tedavi ile geçirdi.Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Erzurum’a hareket edecek.