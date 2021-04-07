Başakşehir’de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Ligde yarın Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak Başakşehir’de yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonuncunun pozitif çıktığı açıklandı. Başakşehir’de pozitif vaka sayısı 2’ye yükseldi.
Turuncu-lacivertli kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:“Futbol A Takımı, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVİD-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.”