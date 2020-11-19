Başakşehir’de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Başakşehir, A Milli Takım kampında yer alan bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü’nden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlamıştır."