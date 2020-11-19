Medipol Başakşehir Kulübü’nden konu hakkında şu açıklama yapıldı:"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlamıştır."
Başakşehir’de bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Başakşehir, A Milli Takım kampında yer alan bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
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