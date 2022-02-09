Başakşehir’de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler Pizzi ve Trezeguet de turuncu-lacivertli formayla ilk idmanlarına çıktı.