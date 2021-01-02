Başakşehir’de Rafael cezalı duruma düştü

Alanyaspor müsabakasında sarı kart gören Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Rafael, gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Başakşehir’de Rafael cezalı duruma düştü

Alanyaspor müsabakasında sarı kart gören Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Rafael, gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda A.Alanyaspor’a 3-0 kaybetti. Bu zorlu mücadelenin 30. dakikasında sarı kart gören turuncu-lacivertli futbolcu Rafael, toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, Başakşehir’in sahasında BB Erzurumspor’u ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görmüştü.
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