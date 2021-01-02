Başakşehir’de Rafael cezalı duruma düştü

Alanyaspor müsabakasında sarı kart gören Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Rafael, gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda A.Alanyaspor’a 3-0 kaybetti. Bu zorlu mücadelenin 30. dakikasında sarı kart gören turuncu-lacivertli futbolcu Rafael, toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, Başakşehir’in sahasında BB Erzurumspor’u ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görmüştü.