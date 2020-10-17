Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde geride kalan 4 maçta Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0 kaybeden, Göztepe ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, Lewis Baker’den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.
Başakşehir’de sezonun ilk golü İrfan Can’dan
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN BAŞARILI FUTBOLCUSU İRFAN CAN KAHVECİ, TRABZONSPOR MAÇININ 32. DAKİKASINDA AĞLARI SARSARAK TURUNCU-LACİVERTLİLER ADINA SEZONUN İLK GOLÜNÜ ATAN İSİM OLDU.
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