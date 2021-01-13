Başakşehir’de Skrtel’in sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Başakşehir’de Skrtel’in sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Başakşehir’de Skrtel ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, aşil tendonu kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli stoperin mukavelesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Normal şartlarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Skrtel, 2020-2021 döneminde 10 lig, 5 de Şampiyonlar Ligi müsabakasında görev aldı

Başakşehir, savunmada Skrtel’den doğan boşluğu Leo Duarte’yi transfer ederek doldurmuştu.
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