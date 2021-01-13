Başakşehir’de Skrtel’in sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Başakşehir’de Skrtel ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, aşil tendonu kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli stoperin mukavelesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Normal şartlarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Skrtel, 2020-2021 döneminde 10 lig, 5 de Şampiyonlar Ligi müsabakasında görev aldı

Başakşehir, savunmada Skrtel’den doğan boşluğu Leo Duarte’yi transfer ederek doldurmuştu.