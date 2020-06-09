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Başakşehir’de test sonuçları negatif

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına bu hafta yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Başakşehir’de test sonuçları negatif

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına bu hafta yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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