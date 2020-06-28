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Başakşehir’den Başkan Mustafa Cengiz için pankart

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇEŞİTLİ OPERASYONLAR GEÇİREN GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN PANKART ASTI.

Başakşehir’den Başkan Mustafa Cengiz için pankart

Medipol Başakşehir, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde çeşitli operasyonlar geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun pankart astı.

Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşı gelirken, ev sahibi ekip salık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Başakşehir, Başkan Cengiz için tribüne, "Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı astı.

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