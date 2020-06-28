Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşı gelirken, ev sahibi ekip salık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz’i unutmadı. Başakşehir, Başkan Cengiz için tribüne, "Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı astı.
Başakşehir’den Başkan Mustafa Cengiz için pankart
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇEŞİTLİ OPERASYONLAR GEÇİREN GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN PANKART ASTI.
YORUM EKLE