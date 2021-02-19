Başakşehir’e bir kötü haber de Deniz Türüç’ten

Trabzonspor mücadelesinin 33. dakikasında sakatlanan Başakşehir’in başarılı futbolcusu Deniz Türüç, yapılan iğne sonucu bir süre kendisini denese de maça devam edemedi ve 39. dakikada yerini Gulbrandsen’e bıraktı.Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor’u ağırlıyor. Sakatlıkları sebebiyle Visca, Mahmut, Chadli, Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali, Caiçara, Bolingoli Mete Kaan ve Giuliano’dan yoksun olarak bordo-mavililer karşısında çıkan turuncu-lacivertlilere bir kötü haber de Deniz Türüç’ten geldi. Karşılaşmanın 33. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlanan Türüç, tedavisinin ardından maça devam edebilmek için iğne yaptırdı. Bir süre kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları devam edince kulübeye değişiklik işareti yaptı ve sedye ile kenara gelerek 39. dakikada Gulbrandsen ile yer değiştirdi.