Başakşehir’e yapılan ırkçı saldırı, Avrupa basının gündeminde

Paris Saint-Germain-Başakşehir mücadelesinin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun Webo’ya yaptığı ırkçılık, Avrupa basının gündemine oturdu. Rumen gazetesi Gazeta Sporturilor da yaşananları ‘Şampiyonlar Ligi’nde görülmemiş olay’ diyerek duyurdu.

Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesine karşılaşmanın Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun ırkçı sözleri damga vurdu. Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo’ya ırkçı söylemde bulunan Coltescu’ya ilk tepki sahadaki oyunculardan ve teknik ekiplerden geldi. Avrupa basını da olayı manşetlerine taşıdı. Romanya basınından Gazeta Sporturilor, yaşananları “Şampiyonlar Ligi tarihinde görülmemiş olay. Sebastian Coltescu’nun ırkçı tepkisinin ardından Başakşehir ve Paris Saint-Germain sahayı terk etti” manşetiyle verdi.

Corriere dello Sport: İnanılmaz

İtalya’nın en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, “İnanılmaz Paris Saint Germain-Başakşehir maçı, dördüncü hakemin ırkçı söylemi sonrasında durdu. Başakşehir sahadan çekildi” manşetini atarken, bir başka İtalyan gazetesi Corriere della Sera ise, “4. hakemin ırkçılığı nedeniyle oyun durduruldu. Yardımcı antrenör Webo’ya yapılan söylemin ardından Başakşehir takımı sahadan çekildi ve ardından kulüp, ‘Irkçılığa hayır’ twiti attı” ifadelerini kullandı. İngiliz gazetesi Daily Mirror, “PSG-Başakşehir maçı dördüncü hakemin ırkçılık yapması nedeniyle durduruldu” derken, gazete daha önce İngiltere’nin Chelsea ekibinde forma giyen Demba Ba’nın kameralara yansıyan konuşmalarına da yer verdi. Almanya’nın önde gelen gazetesi Bild, olayı manşetine taşırken, Fransız gazetesi L’equipe de “Dördüncü hakemin ırkçı sözleri sonrasında Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma yarıda kaldı” diyerek olayı okuyucularına aktardı. İspanyol spor gazetesi Marca da, “Başakşehir, dördüncü hakemin Webo’ya ırkçılık yapması sonrasında sahayı terk etti” manşetini atarak olayların yaşandığı videoları paylaştı.