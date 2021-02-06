Başakşehir’in galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig’in 23. haftasında evinde Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir’de galibiyet hasreti bu sonuçla 6 maça çıktı.

Başakşehir, Süper Lig’in 23. haftasında Fatih Terim Stadı’nda Fatih Karagümrük’e 1-0 kaybetti. Turuncu-lacivertliler kötü gidişata bu karşılaşmayla da son veremedi ve 3 puan hasreti 6 maça çıktı. Son galibiyetini 17. haftada deplasmanda Ankaragücü’ne karşı 2-1’lik skorla alan İstanbul temsilcisi, söz konusu mücadelenin ardından 4 yenilgi, 2 beraberlik elde etti.

Başakşehir, evinde Sivasspor ve Rizespor’la 1-1 berabere kalırken, Hatayspor’a da 5-1 yenildi. Turuncu-lacivertli ekip, dış sahada ise Kayserispor’a 2-0, Galatasaray’a da 3-0 kaybetti.