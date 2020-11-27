Başakşehir’in konuğu Denizlispor

Süper Lig’in 10. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, ligde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde de Manchester United yenilgilerinin ardından Denizli temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında Denizlispor’u konuk edecek. Yarın saat 16.00’da başlayacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde eden turuncu-lacivertliler, 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Denizli ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında alınan 3-2’lik mağlubiyetle bozulan, ardından Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü müsabakasında da İngiltere’de Manchester United’a 4-1 kaybeden Başakşehir, Denizlispor’a karşı alacağı 3 puanla moral bulmak istiyor.

Başakşehir en son 2009’da kaybetti

M.Başakşehir, yeşil-siyahlılarla Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ayrıca Denizlispor’u ağırladığı son 2 maçtan da galip ayrılan Okan Buruk’u öğrencileri, rakibine en son 2008-2009 sezonunda 2-0 mağlup olmuştu.

4 eksik var

Turuncu-lacivertlilerde Denizlispor mücadelesi öncesi 4 eksik oyuncu var. Sakatlıkları devam eden Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara’nın yanı sıra korona virüs testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönmesine rağmen kaleci Mert Günok da TFF Covid-19 Sağlık Rehberi kurallarına göre bu maçta forma giyemeyecek.

Kritik haftaya girildi

Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunun en kritik haftalarından birini yaşıyor. Beşiktaş ve Manchester United yenilgileriyle hem ligde hem de Devler Ligi’nde yara alan Okan Buruk’un takımı, 3 gün arayla iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig’de yarın Denizlispor’la üst sıralarla puan farkını açmama adına mücadele edecek olan takım, ardından da 2 Aralık Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde tamam ya da devam maçında Alman temsilcisi Leipzig ile Fatih Terim Stadı’nda oynayacak.

Başakşehir, iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam edebilmek için galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.