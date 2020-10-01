Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yer alan Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları bu akşam çekildi. H grubunda yer alan Başakşehir; Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk grup maçları 20 Ekim’de oynanacak. Final ise 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup eşleşmeleri şöyle:
A Grubu
Bayern Münih
Atletico Madrid
FC Salzburg
Lokomotiv Moskova
B Grubu
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Mönchengladbach
C Grubu
FC Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya
D Grubu
Liverpool
Atalanta
Midtjylland
E Grubu
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F Grubu
Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
G Grubu
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş
H Grubu
Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir