Başakşehirli futbolcular, Caiçara’yı unutmadı

Medipol Başakşehirli futbolcular, Antalyaspor müsabakasında atılan ilk golü aşil tendonu kopan ve ameliyat edilen Junior Caiçara’ya hediye etti.
Turuncu-lacivertliler, golün ardından 80 numaralı Caiçara formasını alarak objektiflere poz verdi.
Medipol Başakşehirli futbolcular, Antalyaspor müsabakasında atılan ilk golü aşil tendonu kopan ve ameliyat edilen Junior Caiçara’ya hediye etti.
Medipol Başakşehirli futbolcular, Antalyaspor müsabakasında atılan ilk golü aşil tendonu kopan ve ameliyat edilen Junior Caiçara’ya hediye etti.
Turuncu-lacivertliler, golün ardından 80 numaralı Caiçara formasını alarak objektiflere poz verdi.