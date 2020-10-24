Başakşehirli futbolcular, Caiçara’yı unutmadı

Medipol Başakşehirli futbolcular, Antalyaspor müsabakasında atılan ilk golü aşil tendonu kopan ve ameliyat edilen Junior Caiçara’ya hediye etti.

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 11 ve 23. dakikalarda Visca, 27’de İrfan Can, 35. dakikada da Crivelli’nin attığı gollerle 4-1 önde tamamladı. Başakşehirli futbolcular, Edin Visca’nın ilk golünü ise Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynanan Leipzig maçında aşil tendonu kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Junior Caiçara’ya armağan etti.

Turuncu-lacivertliler, golün ardından 80 numaralı Caiçara formasını alarak objektiflere poz verdi.