banner3088

Başakşehirli futbolculardan Okan Buruk’a sürpriz

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir’de futbolcular, Teknik Direktör Okan Buruk’un basın toplantısını basarak, kutlamalara burada devam etti.

Başakşehirli futbolculardan Okan Buruk’a sürpriz

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir’de futbolcular, Teknik Direktör Okan Buruk’un basın toplantısını basarak, kutlamalara burada devam etti.

Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Medipol Başakşehir’de futbolcular, hocaları Okan Buruk’a şampiyonluk sürprizi yaptı. Okan Buruk’un gazetecilere açıklama yaptığı sırada basın toplantısına gelen futbolcular, tezahüratlarla şampiyonluk coşkusu yaşadı. Sevinç sırasında Buruk’u suyla ıslatan oyuncular, ardından basın toplantısından ayrıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Okan Buruk: "Hedefimiz Avrupa kupalarında da...
Okan Buruk: "Hedefimiz Avrupa kupalarında da...
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212