Başarıdan Başarıya Koşuyorlar

Beden eğitimi öğretmeni olan İskender Özdemir koordinatörlüğünde yürütülen ‘Spor Şemsiyesi ‘adlı projeyle tüm öğrencilere spor yaptırılıyor.

İl Gençlik ve spor müdürlüğünün de bilgisinin olduğu projeye göre okulda öğrenciler aktif sporun içine alınarak her öğrenci lisanslı bir sporcu haline dönüştürülecek.

Okul müdürünün de çok önem verdiği projede asıl hedef; tüm öğrencilerin sporcu kimliğine kavuşturulmasının yanında kötü alışkanlıklar, şiddet ve okuldaki öğrenci devamsızlıklarının öğrencinin okulu sevdirerek önüne geçilmesi.

Sene başında Okul Müdürü Erhan Yaman, beden eğitimi öğretmenleri İskender Özdemir, Emrah Akbaş ve Emine Sevgili Eker ile birlikte toplantı odasında’ ’Spor Şemsiyesi’’ projesi toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda Okul müdürü Erhan Yamam mevcut lisanslı sporcuların durumu, lisans sayılarının il genelindeki branşlara dağılımının yanı sıra kulüplerde oynayan lisanslı sporcu sayısı konusunda dikkat edilmesi gibi konulara değinilmişti.

Bu kapsamda İlde ve ilçede yapılacak olan müsabakalara katılım başvuruları yapıldı. Şu zamana kadar İldeki ve ilçedeki tüm müsabakalara katılım sağlandı. Şu an için 425 lisanslı sporcu öğrenci sayısına ulaşıldı.

Sene başındaki toplantıda, proje kapsamında yapılan toplantıda ise okul müdürü Erhan Yaman, toplantıya katılan beden eğitimi öğretmenlerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın aralarında imzalanan protokolü hatırlatırken “Geçtiğimiz günlerde Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında her iki bakanlığın da mevcudunda bulunan tesis ve materyallerin paylaşılması ve sahip olunan imkanların kullanılmasına yönelik bir protokol imzalandı. İmzalanan bu protokolle öğrencilere yetenek taraması yapılması, yapılacak olan yetenek taramasından sonra öğrenci hangi branşa yetenekliyse ona yönlendirilerek Türk sporu adına daha sağlam temellerin atılması planlanmaktadır” dedi.

Beden eğitimi öğretmeni İskender Özdemir’in verdiği bilgilere göre, sene başında bu kapsamda okulumuz ‘Her öğrenci bir lisansa sahip olacak’ sloganı belirlendi. İldeki müsabakaları büyük başarılarla tamamladık. Bizler de bakanlığımızın belirlemiş olduğu bu parolaya uygun olarak okulumuzda belirlenen standartlara uygun öğrenciler üzerinde çalışmalara hız vereceğiz ve her öğrencinin en az bir branşta lisans kazanmasına zemin hazırlayacağız. Bizler beden eğitimi ve spor öğretmeniyiz. Tek branşta değil tüm branşlarda öğrencilerimizi hazırlıyoruz ve tüm öğrencilerimize spor yaptırıyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var. Küçük dokunuşlarla öğrencilerimizin kalplerini fethetmek ve öğrencilerimizin hayatlarını değiştirmek ve kendilerine hedef koymalarını sağlamak. Amacımız hiçbir zaman başarı olmamıştır. Tek amacımız okul öğrencilerinin tümünü aktif birer sporcu haline getirmek."

"Okulda bu kapsamda 56 takım oluşturuldu ve spor müsabakalarına katılım sağlandı. Toplamda 56 takımının 12 tanesi İlçe birincisi olarak İstanbul İl birinciliğine katılmaya hak kazandı. İlde takım halinde 6 İstanbul İl birinciliği ve 2 tane İstanbul Bölge ikinciliği dereceleri alındı. Ferdi branşlarda öğrencilerimiz toplamda 8 tanesi altın, 15 gümüş ve 20 bronz olmak üzere il düzeyinde 43 madalya kazandı."

"İstanbul Silivri Abdülezel Paşa Ortaokulunun başlattığı ´´SPOR ŞEMSIYESI´ Projesiyle ‘’Her yerde spor herkese spor sloganıyla’’ Tüm öğrencilerini aktif sporun içine almayı hedefliyor. Okuldaki tüm özel sınıf öğrencilerine lisans çıkartıp müsabakalara sokuyor. Okullar Arası Özel Sporcular Puanlı Atletizm Yarışmaları Üsküdar Burhan Felek Ekrem Koçak Atletizm Pistinde 10 Mart 2020 tarihinde yapıldı. Bu müsabakalarda Otizm ve Mental öğrencilerimizin müsabakalara katılımı sağlandı. Bu müsabakalarda 4 öğrencimiz altın. 5 öğrencimiz gümüş ve 4 öğrencimiz bronz madalya kazandı.

Ayrıca farkındalık anlamında Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu vefatından dolayı okulumuzda ilk kez halter takımı oluşturulmuş ve 25 öğrencimizle katıldığımız İl Müsabakalarında İl dereceleri alınmıştır.

Okulda bu kapsamda 56 takım oluşturuldu ve 550 mevcutlu okulda toplamda 425 lisanslı öğrenci aktif sporun içerisine alınarak katılım, başarı ve lisanslı öğrenci sayısı olarak okul tarihinin ve ilçe tarihinin rekorunu kırdı. Katılım, başarı ve lisanslı öğrenci sayısı olarak Türkiye istatistikleri çok yakında elimize geçecek. Tahminimiz bu alanda okulumuz Türkiye ‘de tüm okullar arasında Türkiye bincisi unvanını alacaktır.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 09:47