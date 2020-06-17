Başkan Akdurak’tan Vali Ayyıldız’a veda ziyareti

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak yayınlanan son valiler kararnamesiyle Eskişehir Valiliği’ne atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Akdurak, Eskişehir Valiliği’ne atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a İzmir’e vermiş olduğu üstün katkılarının yanı sıra Türkiye Yelken Federasyonu’na kamp merkezi arazisinin tahsisini konusunda gösterdiği emeklerden dolayı şükranlarını iletti.

Urla’da yapılması planlanan yeni tesisin Türk Yelkenciliği’nde bir çığır açacağını dile getiren Akdurak, dünya sporcularını ağırlamayı hedefledikleri bu merkezde sadece olimpik sporcular değil aynı zamanda çetin kış koşullarında doğu illerinden sporcuları da ağırlayabileceklerini ve sportif olarak destekleyebileceklerini ifade etti.

Başkan Akdurak, bu merkezde Türk sporuna kazandırılacak yeni yelkenci nesiller için Sayın Erol Ayyıldız’a şükranlarını iletti.