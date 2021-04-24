Başkan Çebi’den takıma destek

Hes Kablo Kayserispor karşısında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kafileyi Nevzat Demir Tesisleri’nden maça uğurladı.Beşiktaş’ta son 2 haftada Ankaragücü ve Sivasspor karşısında kaybedilen 4 puan sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın yanında olmak için hafta boyunca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeydi. Perşembe günü yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çebi, dün yapılan antrenmanı takip ederken, bugün de tesislere giderek takıma başarılar diledi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’la ve futbolcularla gün içinde bir araya gelen ve yönetim olarak gereken desteği sonuna kadar vereceklerini söyleyen Çebi, kafileyi de stada uğurladı. Başkan Çebi, takım otobüsünün tesislerden çıkmasının ardından kendisi de stada hareket etti.