Başkan İmamoğlu: “İstanbul’a iki olimpik atletizm pisti daha kazandıracağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Spor Kulübü’nün şampiyon sporcularını kabul etti. İBB Spor Kulübü’nün Türk sporunun önemli bir unsuru olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Spora desteğimiz devam edecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlar ve erkeklerde birinci olan İBB Spor Kulübü sporcuları Fatma Demir, Sezgin Ataç ve U20 Balkan Şampiyonası’nda yılın en iyi derecesini koşarak 1500 ve 3000 metre yarışlarında altın madalya kazanan Devrim Kazan’ı konuk etti. Ziyarete İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Başkanvekili Şirin Mine Kılıç, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da katıldı.

İBB Spor Kulübü’nü ve sporcularını başarılarından dolayı eden İmamoğlu, "İstanbul’a, Maltepe’den sonra, olimpik 2 atletizm pisti daha kazandıracağız. Spora ve sporculara desteğimiz devam edecek" dedi.