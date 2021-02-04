Başkan Mustafa Cengiz: “Bize ‘İrfan’ın kesinlikle Galatasaray’ı istiyor’ dediler. 4 milyon Euro ve sonraki satıştan kar teklifi ilettik. Daha sonra da 5.5 Milyon Euro, Martin Linnes ile satıştan pay ve 2 Milyon Euro da bonuslar teklifini yönettik.”

Başkan Mustafa Cengiz: “Bize ‘İrfan’ın kesinlikle Galatasaray’ı istiyor’ dediler. 4 milyon Euro ve sonraki satıştan kar teklifi ilettik. Daha sonra da 5.5 Milyon Euro, Martin Linnes ile satıştan pay ve 2 Milyon Euro da bonuslar teklifini yönettik.”