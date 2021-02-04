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Başkan Mustafa Cengiz: “Göksel Gümüşdağ bana İrfan için Fenerbahçe’nin teklifi ile bizim teklifimiz arasında uçurum olduğunu söyledi. Rakibimiz, 10 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonuslar, sonraki satıştan da yüzde 30 kar ile iki futbolcu önermiş. Hayırlı

Başkan Mustafa Cengiz: “Göksel Gümüşdağ bana İrfan için Fenerbahçe’nin teklifi ile bizim teklifimiz arasında uçurum olduğunu söyledi. Rakibimiz, 10 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonuslar, sonraki satıştan da yüzde 30 kar ile iki futbolcu önermiş. Hayırlı olsun dedim sadece.”

Başkan Mustafa Cengiz: “Göksel Gümüşdağ bana İrfan için Fenerbahçe’nin teklifi ile bizim teklifimiz arasında uçurum olduğunu söyledi. Rakibimiz, 10 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonuslar, sonraki satıştan da yüzde 30 kar ile iki futbolcu önermiş. Hayırlı
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Başkan Mustafa Cengiz: “Göksel Gümüşdağ bana İrfan için Fenerbahçe’nin teklifi ile bizim teklifimiz arasında uçurum olduğunu söyledi. Rakibimiz, 10 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonuslar, sonraki satıştan da yüzde 30 kar ile iki futbolcu önermiş. Hayırlı olsun dedim sadece.”
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