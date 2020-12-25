Başkan Yılmaz’dan Silivrispor açıklaması

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Değerli Hemşehrilerim… Silivri’mizin çok önemli bir değeri olan Silivrispor Kulübünün yaşadığı zorlu günleri, geçmişte formasını terleten biri olarak ben de yakından takip etmekteyim. Koronavirüs salgın hastalığının hiçbir unsur ayırt etmeksizin hayatın tüm alanlarına tesir ettiği apaçık ortadadır. Silivrispor da virüsün olumsuz etkilerine maruz kalmıştır. Pandemiyi hayatımızdan çıkarttığımızda, elbette takımımız arzulanan başarılara imza atacaktır. Böylesine sıkıntılı zamanlarda, birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu günlerde, tüm sporseverlerden beklenen kulüplere sahip çıkmaktır. Bu nedenle “Yardımlaşma ve Dayanışma” anlayışı çerçevesinde takımımızın desteklenmesi en doğrusu olacaktır. Maddi ve manevi olarak dün Silivrispor’umuzun yanında olduk, bugün de omuz omuza vererek kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Her yerde #Silivrispor, her zaman #Silivrispor…”