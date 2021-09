Basketbol maçları yeni sezonda da Tivibu’da yayınlanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’nun yaptığı anlaşmayla basketbol maçları yine dijital televizyon platformunda yayınlanacak.

2018 - 2019 sezonundan beri Türkiye’deki basketbol yayınlarını izleyicilerine aktaran Tivibu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile yaptığı yeni bir yıllık anlaşmayla yeni sezonda da basketbolseverlere tüm maçları aktarmaya devam edecek. Verilen bilgiye göre, yeni sezonda da hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları dijital televizyon platformundan yayınlanacak. Ayrıca All-Star ve Federasyon’un kupa organizasyonları sadece söz konusu dijital televizyon platformunda ekranlara gelecek. ING Basketbol Süper Ligi 25 Eylül’de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları ise 16 Ekim’de başlayacak.

Anlaşma kapsamında dijital televizyon platformu, Avrupa’nın en iyi ligleri arasında yer alan ING Basketbol Süper Ligi’ndeki tüm karşılaşmaları canlı olarak yayınlayacak. Ayrıca ligde her hafta belirlenen maçlar, geçen yıl olduğu gibi TRT Spor ekranlarından eş zamanlı izleyicilerle buluşacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye Basketbol Federasyonu ve dijital televizyon platformumuz Tivibu arasında gerçekleşen anlaşmayla, sporseverler basketbol heyecanını yayıncılıktaki son teknolojileri kullanıcılarla buluşturduğumuz platformumuzda yaşamaya devam edecek. Zengin içeriği ve kullanıcı dostu teknolojileriyle farklı bir televizyon deneyimi yaşatan dijital televizyon platformumuz ile sporun her branşını ekrana taşıyoruz. Sporseverler, Tivibu ve TivibuGo üzerinden spor karşılaşmalarının heyecanına her an her yerden erişebiliyorlar. Gerçekleşen anlaşmadan mutluluk duyuyor, tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Basketbolseverlere yayıncı kuruluş konusunda gösterdikleri sabır için teşekkür ederiz. Amacımız Türk basketbolunu ülkemizdeki her evimizde izlenir kılmak olduğundan yeni yayın anlaşmamız için çok hassas bir süreç geçirdik.

Geçtiğimiz dönemde yayıncı kuruluşumuz olan dijital televizyon platformu ile bu dönemde de yeni yayın anlaşmamızı yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve dijital televizyon platformu ailesinin tüm yöneticilerine bu süreçteki değerli iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. 2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi artan coşku ve heyecanıyla dijital televizyon platformu ve TRT ekranlarında, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi dijital televizyon platformunda olacak.

Basketbolda kulüplerimiz ve taraftarlarımız için hep daha iyi bir yayın modeli arayışımız oldu. Devam eden pandemi sürecinde salonlarımızdaki seyirci kapasitemizi şimdilik yüzde elli ile sınırlandırmak zorunda kaldık. Ancak hepimiz biliyoruz ki, taraftarımız ve izleyicilerimiz olmadan basketbolun coşkusu eksik kalıyor. Bu nedenle ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz yıl olduğu gibi dijital televizyon platformu yayınlarımızın yanı sıra TRT Spor’da da basketbol şöleni yaşanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi de dijital televizyon platformunun açık kanalından basketbolseverlere ulaşacak. Basketbolun gücünü ortaya koyan bu büyük yayın anlaşmamız ile Türk basketboluna duydukları güveni ve desteği ortaya koyan dijital televizyon platformuna çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dijital televizyon platformunun sunacağı maçları Müjdat Muratoğlu, Ali Kırçıl, Ali Yönetci, Güney Mergen ve Kerem Gürel anlatacak. Tivibu Spor basketbol sunucuları Şükran Albayrak ve Volkan Günak olurken Tivibu Spor basketbol yorumcuları Tufan Ersöz ve Ersin Görkem, analizleriyle ekranlara renk getirecek.