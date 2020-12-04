Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin play-off ve final formatı güncellendi

Korona virüs salgınındaki en son gelişmelerin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Yönetim Kurulu, 2020-21 sezonu play-off ve finallerinin format değişikliğini onayladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi, turnuvanın bu sezonki yüksek seviyesini korumak ve normal sezonu en iyi derecede tamamlayan takımlarına, başarıya giden yolda en iyi şartları sağlamak için final aşamalarının formatını güncellemeye karar verdi. Buna göre play-off’lar, grup formatında, dörder takımlı dört grupta oynanacak.

Normal sezonda her bir grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar yeni formattaki play-off’lara yükselecekler. Normal sezonun sona ermesi ile play-off’lar için kura çekimi yapılarak yeni dört grupta yer alacak dörder takım belirlenecek. Maçlar, mart ayında iç ve dış saha formatında oynanacak.

Kulüpler, rövanş usulü sistemde (üç iç saha, üç deplasman) 6 maç yapacak ve her gruptaki ilk iki takım, 2021’de mayıs ayının ilk haftasında oynanacak Sekizli Final’e katılmaya hak kazanacak.

Play-off’lar 2-3 Mart 2021’de başlayacak. Güncellenen turnuva takviminin tamamı, şubat ayında gerçekleşecek play-off kura çekimi sonrasında duyurulacak.