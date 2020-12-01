Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61

ING Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Pınar Karşıyaka’yı 74-61’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 9’da 9 yaparken, iki maç eksiği bulunan Karşıyaka ise 3. kez yenildi.