Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 78 - Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Bahçeşehir Koleji’ni 95-78’lik skorla mağlup etti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx, Duhan Köyiçi xx
Bahçeşehir Koleji: Evans xxx 17, Green xxx 14, Thomas Akyazılı xx 13, Owens xx 10, Burak Can Yıldızlı xx 9, İsmet Akpınar xx 6, Robinson xx 6, Jones x 3, Hadi Özdemir x
Galatasaray: Macon xxxx 29, Motum xxx 21, Williams xxx 11, Yiğit Arslan xxx 10, Hunter xx 6, Tyus xx 5, Göksenin Köksal xx 5, Eray Aydoğan x 3, Ayberk Olmaz x 3, Ragıp Berke Atar x 2, Caner Erdeniz x
Yardımcı Antrenör: Ömer Uğurata
1. Periyot: 15-23 (Galatasaray lehine)
Devre: 37-46 (Galatasaray lehine)3. Periyot: 56-70 (Galatasaray lehine)