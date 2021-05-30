Basketbolda Avrupa’nın en büyüğü Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Basketbolda Avrupa’nın en büyüğü Anadolu Efes
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Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Salon: Lanxess

Hakemler: Sasa Pukl xx, Olegs Latisevs xx, Gytis Vilius xx

Barcelona: Brandon Davies xxx 17, Adam Hanga x, Leandro Bolmaro xx 7, Rolands Smits x, Pau Gasol x 1, Alex Abrines x 2, Cory Higgins xxx 23, Kyle Kuric xxx 18, Victor Claver x 2, Nikola Mirotic xx 11, Nick Calathes x

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 21, Rodrigue Beaubois xx 3, Chris Singleton xx 4, Doğuş Balbay x, Sertaç Şanlı xxx 12, Adrien Moerman xx 6, Tibor Pleiss xx 5, Vasilije Micic xxx 25, James Anderson x, Bryant Dunston xx 6, Krunoslav Simon xx 4

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 25-15 (Barcelona lehine)

Devre: 39-36 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 65-58 (Anadolu Efes lehine)
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