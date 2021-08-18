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Batshuayi resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Chelsea’ye 150 bin Avro kiralama bedelinin yanı sıra, futbolcunun 3 milyon 165 bin Avroluk garanti ücretini ödeyecek.

Batshuayi resmen Beşiktaş’ta
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Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Chelsea’ye 150 bin Avro kiralama bedelinin yanı sıra, futbolcunun 3 milyon 165 bin Avroluk garanti ücretini ödeyecek.

Beşiktaş’tan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga’nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü’ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
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