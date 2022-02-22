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Batuhan Hınçal: "Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık"

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Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, İHA’ya yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Batuhan Hınçal: "Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık"
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Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, İHA’ya yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’da Teknik Direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Konuya ilişkin İHA’ya konuşan Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, son haftalarda elde edilen sonuçların ardından ayrılık kararının alındığını belirtti.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 42 puan toplayan Eyüp temsilcisi, 6. sırada bulunuyor.

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